Welt gratuliert VdB: „Leuchtfeuer der Hoffnung“

„Ihre Wiederwahl ist in meinen Augen eine wichtige Nachricht für alle Österreicherinnen und Österreicher, aber auch für uns Deutsche als europäische Nachbarn und Freunde“, sagte Steinmeier. Er bezeichnete Van der Bellen als einen Bundespräsidenten, „der an unser gemeinsames Europa glaubt und mutige Schritte der Versöhnung und Zusammenarbeit geht“. Der brutale russische Angriffskrieg gegen die Ukraine führe schmerzhaft vor Augen, dass der Frieden in Europa keine Selbstverständlichkeit sei. „Es gibt mir Hoffnung, dass Österreich und Deutschland in diesen Tagen so eng beisammenstehen und, gemeinsam mit unseren Partnern in EU und NATO, die Menschen in der Ukraine in ihrem tapferen Kampf unterstützen.“