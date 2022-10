Was wir uns jetzt vom Präsidenten erwarten

Will Demokratie in den Mittelpunkt stellen

Der Bundesschulsprecherin Flora Schmudermayer ist auch die „Demokratiebildung“ ein Anliegen. Die Demokratie will Van der Bellen in den Mittelpunkt seiner Amtszeit stellen. „Immer mehr Menschen wenden sich von der Demokratie ab und haben das Gefühl, dass sie nicht mehr mitbestimmen können“, erklärt Radjaby. Die Frustrierten will Van der Bellen zurückgewinnen.