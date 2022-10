Anlagenbauer strotzt trotz Insolvenz vor Energie

Sichtbar wird das auch bei den Stellenausschreibungen auf der Firmenhomepage. 24 Stellen sind derzeit am Standort in Wels frei - von der Sicherheitsfachkraft bis zum Projektleiter für Mechanik und Rohrleitungsbau. Die Mitarbeitersuche geht ungebremst weiter. Von den aktuell 360 Beschäftigten sind 240 in Oberösterreich tätig. Die fehlenden Gehälter sollen in den nächsten Wochen vom Insolvenzentgeltfonds überwiesen werden.