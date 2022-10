Linzer Firma sorgt für größte Insolvenz des Jahres

Mit Passiva in Höhe von 14,6 Millionen Euro handle es sich um das bisher größte Insolvenzverfahren in Oberösterreich in diesem Jahr, lassen die Gläubigerschutzverbände wissen. Der Installationsbetrieb mit Zentrale in Linz besitzt in Wien eine Zweigstelle. Von den insgesamt 126 betroffenen Mitarbeitern ist die Hälfte in Oberösterreich beschäftigt.