Christof Industries Austria meldet Insolvenz an!

350 Mitarbeiter an vier Standorten

Konkret betroffen von der Insolvenz ist die Tochterfirma Christof Industries Austria mit 350 Mitarbeitern an den Standorten Wels, Graz, Wien und Werndorf. Die Geschäftsführung blickt laut eigenen Angaben dennoch optimistisch in die Zukunft. Man habe in den vergangenen Jahren viel in Forschung und Entwicklung investiert, insbesondere in nachhaltige Technologien für die Dekarbonisierung. Die gesamte Unternehmensgruppe nehme „eine Führungsposition in der Branche ein“.