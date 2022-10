Mitarbeiter in Wels erleben ein Déjà-vu

Und genau die Beschäftigten in Oberösterreich erleben mit den Turbulenzen bei Christof Industries Austria nun ein Déjà-vu. Denn: Fast auf den Tag genau vor sieben Jahren war die Welser Ferro-Montage-Technik-Gruppe (kurz FMT) mit damals 370 Mitarbeitern in die Pleite gerutscht - und schließlich an die in der Steiermark beheimatete Christof Industries Austria verkauft worden.