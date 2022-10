BP-Wahl: Im Innviertel ist VdB besonders unbeliebt

Michael Brunner, dessen MFG vor einem Jahr mit 6,2 Prozent den Sprung in den oberösterreichischen Landtag und einige Gemeinderäte geschafft hat, blieb deutlich unter dieser Marke. In den MFG-Landtags-Hochburgen von 2021 - etwa Maria Neustift (19,4 Prozent) oder Laussa (15,9 Prozent) - erreichte er nur Werte zwischen vier und fünf Prozent. Sein bestes Ergebnis schaffte er in Altschwendt mit 6,92 Prozent. Brunner ist der einzige Kandidat, der in Oberösterreich in einer Gemeinde null Stimmen bekam - in St. Georgen bei Obernberg am Inn. Heinrich Staudinger erreichte in Mörschwang sein bestes Ergebnis (8,53 Prozent) - das ist übrigens jener Ort, in dem Gerald Grosz seinen schlechtesten Wert verzeichnete.