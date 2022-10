Präsidentschaftswahl und ein Jahr nach Kurz

Höchstalter bei Präsidentenwahl, keine wählbare Wahl

Am Sonntag ist es so weit. Der amtierende Präsident Alexander van der Bellen muss sich bei der Präsidentschaftswahl behaupten. Die aktuellen Umfragen sprechen für den 78-Jährigen. Im Club 3 diskutieren die Teilnehmer über eine mögliche Altersgrenze bei der Wahl. Seinitz sehe kein Problem des Alters, auch Pammesberger attestiert und sehe altersunabhängige Fähigkeiten, die gegeben sein müssen. Hager zieht Joe Biden her. Ihrer Meinung nach ist der US-Präsident nicht „Herr seine Kräfte“ und er strahle keine Souveränität aus.