Die Sterne: „Leute zu verstören ist mein Ding“

Kannst du als Mittfünfziger den jüngeren Musikern mit ihren Themen, Anliegen und Botschaften noch folgen oder wird man im Alter automatisch etwas distanzierter?

Bis jetzt geht’s noch. (lacht) Bestimmte Sachen interessieren mich nicht mehr so sehr wie früher. Das kann ich jetzt gar nicht genau festmachen, aber alles, was das gesellschaftliche Zusammenleben, Ästhetik und Kunst betrifft, bin ich immer noch voll dabei. Was ich nicht mehr mache ist jeden Tag ausgehen und neue Leute kennenlernen. Irgendwann kennt man halt auch alle. (lacht) Was mir fehlt, ist die Ungeduld von früher. Bei Missständen bin ich sicher zu geduldig geworden und da kommt man in Konflikte mit der Jugend. Ich halte das aber nicht für einen Fehler. Die Evolution hat das so hervorgebracht und wäre es nicht richtig, dann gäbe es das so nicht. Menschen haben immer nur in Gruppen funktioniert. Diese Gruppen bestehen aus unterschiedlichsten Typen. Ungeduldige, ADHS-gefährdete und völlig ruhige. Der Mix sorgt dann aber auf beiden Seiten des Flusses dafür, dass Menschen leben können. So sind die älteren und auch die jüngeren jeweils für sich absolut in Ordnung.