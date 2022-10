Xavier Rudd: „Heute findet keiner mehr Frieden“

Australien ist ja ein unglaublich guter Boden für Kreativität und musikalisches Handwerk. Man denke nur an John Butler, King Gizzard And The Lizard Wizard oder Tash Sultana. Was geht da bei euch ab?

Ich habe keine Antwort darauf, wir sind einfach ungemein kreativ. Das schlägt sich auch in anderen Bereichen merkbar nieder. Es liegt wohl an der Umwelt dort. Wir sind ja von der restlichen Welt komplett abgeschnitten, vielleicht entsteht in Australien deshalb so viel Einzigartiges.