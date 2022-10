Jürgen Drews feiert in Tirol Bühnenabschied

Abschiedskonzert in Ellmau war „schöner Zufall“

Der „König von Mallorca“ will abdanken und nur noch einmal live beim Musikherbst am Wilden Kaiser auf der Bühne stehen. Warum genau in Ellmau? „Das war eher Zufall, ein schöner. Mit dieser Gegend verbindet mich viel. Eigentlich war das Konzert als ganz normales geplant. Dann kam Corona, Termine mussten mehrfach verschoben werden, und jetzt wurde es das letzte.“