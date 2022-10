Unternehmen lassen Angestellte in Filialen frieren

Personalsituation spitzt sich zu

Wird dem nicht nachgekommen, birgt das gesundheitliche Folgen für die Mitarbeiter. „Den gesamten Arbeitstag bei niedrigen Temperaturen im Innenbereich am Arbeitsplatz zu verbringen, führt zu vermehrten Krankenständen und erschwert die sowieso schon angespannte Personalsituation in den Handelsbetrieben noch zusätzlich“, so Granegger.