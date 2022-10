Um fünf Euro Lebensmittel im Wert von 20 bekommen

Seit November 2020 betreibt Claudia Tscherne in Lind bei Kleblach den Adeg-Markt. Eines habe sie schon immer gestört - die Verschwendung von Lebensmitteln. „Deshalb werden bei uns Produkte, die kurz vor dem Ablauf stehen, zum reduzierten Preis angeboten und Lebensmittelabfälle an Bauern weitergegeben, die sie an ihre Tiere verfüttern“, erklärt Tscherne.