Zoff um Empfang: 3-Gänge-Menü statt Kostenbremse?

Ist ein Wirtschaftsempfang in Zeiten der Teuerung eine gute Idee oder hinausgeworfenes Geld? Darüber ist man sich in Amstetten nicht einig. ÖVP-Bürgermeister Christian Haberhauer lädt jedenfalls genau dazu am Mittwochabend in die Wirkstatt ein - inklusive 3-Gänge-Menü.