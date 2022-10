Ex-Freundin mit Küchenmesser in Kneipe bedroht

Der Völkermarkter bedrohte am Samstagabend seine ehemalige Freundin in einem Lokal mit dem langen Küchenmesser. „Um die Ernsthaftigkeit der Drohung unter Beweis zu stellen, rammte er ein mitgeführtes, langes Küchenmesser mit voller Wucht in die dortige Thekenplatte“, heißt es seitens der Polizei.