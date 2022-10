Schlepper-Fahrzeug mit 29 Migranten verunglückt

Bei Grenzkontrolle nicht angehalten

Der Lieferwagen hatte aus der Slowakei kommend bei der Grenzkontrolle am Übergang Lanzhot nicht angehalten. Bei der anschließenden Verfolgung soll der Lenker des Schlepper-Fahrzeugs versucht haben, ein Polizeiauto von der Straße zu drängen, ehe er an einer Kreuzung in Breclav die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Lieferwagen prallte gegen zwei geparkte Autos, ein Verkehrsschild sowie ein Haus.