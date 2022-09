Schlepper versuchte vier Polizeisperren zu rammen

Als „politisch verfolgt“ beantragte ein Lehrer aus Aserbaidschan in den Niederlanden Asyl. Der Mann wurde in einem Quartier untergebracht und erhielt auch finanzielle Unterstützung. Die war ihm jedoch zu wenig. Denn Javid T. wollte sein in der Heimat lebendes Kind sowie seinen alten Vater finanziell unterstützen und ließ sich deshalb als Schlepper anheuern. Kurz vor dem Grenzübergang Nickelsdorf ließ der 36-jährige rund 20 Migranten aus seinem weißen Kastenwagen aussteigen. Die Fremden sollten die grüne Grenze von Ungarn nach Österreich zu Fuß überqueren und später wieder aufgenommen werden.