Schüsse an der Grenze gefallen: Schlepper gefasst

Die Lage an den Grenzen spitzt sich zu - die Nerven liegen blank. Während kommenden Montag beim Migrationsgipfel in Budapest auf politischer Ebene über die „gescheiterte EU-Asyl- und Migrationspolitik“ gesprochen wird (wie berichtet, trifft Bundeskanzler Karl Nehammer auf den ungarischen Premier Viktor Orbán sowie den serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić), nimmt der „Marsch in den goldenen Westen“ kein Ende. Nachdem Tschechien gemeinsam mit Österreich in der Nacht zum Donnerstag an den Grenzübergängen zur Slowakei Kontrollen gestartet hatte, wurden schon binnen acht Stunden 120 Migranten und sieben Schlepper festgenommen.