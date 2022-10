Raser im Visier: 561 Anzeigen, drei Festnahmen

Den „Spitzenwert“ erreichte ein Pkw-Lenker, der in einer 70er-Zone mit 148 km/h unterwegs war. Von den ertappten Rasern hatten zwei gar keine Lenkerberechtigung, in einem Fall wurde einem Pkw-Lenker der Führerschein abgenommen. In fünf weiteren Fällen wurden „Verkehrssünder“ ihre Auto-Kennzeichen los. 18 Mal konnten technische Veränderungen an den hochgetunten Fahrzeugen nachgewiesen werden.