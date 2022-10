Ein „historisches“ Wochenende für die Landes-SPÖ

Die SPÖ nennt es ein „historisches“ Wochenende: Heute, Samstag, wird beim Landesparteitag im Linzer Design Center der neue Parteivorsitzende ernannt. Warum das historisch ist? Zum einen ist Lindner mit seinen 39 Jahren der jüngste Chef in der Geschichte der SPÖ Oberösterreich, zum anderen hat die Wahl erstmals schon im Vorfeld per Mitgliederentscheid stattgefunden. Bis zum vergangenen Mittwoch waren die 25.000 Parteimitglieder in Oberösterreich aufgerufen, sich an der Wahl zu beteiligen. Mehr als 11.000 (46%) haben das laut Landesgeschäftsführer Florian Koppler getan. „Das sind 44-mal mehr als bei bisherigen Vorsitzwahlen“, rechnet er vor.