Das müssen wir alle ändern

Ja, die sozialen Medien, die so viel unmöglich Scheinendes möglich machen! In diesen sogenannten sozialen Medien, wie im Darknet, bei abartigen Spielen – da hat sich der Grazer Attentäter offenbar in einen tödlichen Wahn- und Irrsinn gesteigert, der in einen Massenmord mündete.