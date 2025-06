Messis Liebe lässt Fan-Herzen höherschlagen

Die Rede ist natürlich von Antonela Roccuzzo. Sie ist seit vielen Jahren die Frau an Messis Seite und Mutter der drei gemeinsamen Kinder. Knapp 40 Millionen Follower verzückt die Dame regelmäßig mit Schnappschüssen aus ihrem Leben. Jüngst staubte sie für ein Posting wieder einmal überdurchschnittlich viele Likes ab. Knapp zwei Millionen bisher, also innerhalb von 24 Stunden. Antonela post im Bikini im geradezu kitisch durchsichtigen Meerwasser. Viel malerischer geht ein Sommerposting nicht. Sehen offenbar auch ihre (und Messis) Fans so, die sich in den Kommentarzeilen mit Lobeshymnen regelrecht überschlagen.