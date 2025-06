Kapitän Bidstrup: „Das wusste ich gar nicht“

Was für ein wilder Auftakt in die Klub-WM für Salzburg! Obwohl die Bullen mehr Spielanteile hatten, waren die Mexikaner zunächst die gefährlichere Mannschaft. „Wir haben die eine oder andere Chance zugelassen“, gestand Trainer Thomas Letsch, der sich aber zunächst stets auf Torhüter Christian Zawieschitzky verlassen konnte. Sein Team ging dann durch Oscar Gloukh in Führung (Letsch: „Ein schöner Treffer“). Der Israeli zeigte sich zufrieden: „Wir haben Charakter gezeigt und den Kopf auch nach dem Ausgleich nicht hängen lassen.“ Vor dem 1:1 hatte es eine längere Regenunterbrechung gegeben, nach dieser sind die Salzburger nicht gut herausgekommen.