Putin erwähnt erstmals eine Enkelin

Dass Putin zweifacher Großvater ist, hatte er bereits früher erwähnt, ohne jedoch Details zu nennen. Nun gab er bekannt, dass seine Enkelin eine Erzieherin aus Peking habe, mit der sie fließend Chinesisch spreche. Laut dem russischen Präsidenten steigt das Interesse an der Sprache in seinem Land. Chinas Regierung ist der mächtigste Verbündete Russlands. Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping wird ein enger persönlicher Kontakt nachgesagt. Nach dem Beginn des Kriegs in der Ukraine 2022 verhängte Peking keine Sanktionen gegen Moskau und verurteilte das Vorgehen auch nicht.