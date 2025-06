Luxus-Bolide mit Bonsai-Garten & Espressomaschine

Dacora Motors – das US-Start-up hat einen Namen, das gerade vorgestellte Elektroauto der Luxusklasse nicht: Es ist ein fast drei Tonnen schwerer Koloss, der optisch an die große Ära des Automobilbaus in den 1930er-Jahren erinnert. Das in Zusammenarbeit mit Pininfarina gestaltete Design kombiniert für diese Zeit typische Streamline-Elemente mit Details aus dem Bootsbau.