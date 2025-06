„Wir haben 90 Prozent weniger an Privatkunden!“

Auf dem Weg in den Süden weichen tausende Autos der Blechlawine auf der Tauernautobahn aus – um sich dann in den Orten zu stauen. Wer eine Erlebnistour in den Salzachöfen machen will, muss geduldig sein. Oder sagt ab. (Bild: Krone KREATIV/Martin Dietrich, APA/Barbara Gindl)