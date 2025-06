„Der Schlagerbooom ist die Champions League“

Das Format „Schlagerbooom“ ist seit etlichen Jahren äußerst erfolgreich. Die Shows sind binnen kürzester Zeit ausverkauft und begeistern Jung bis Alt – vor allem aber ist bemerkenswert, dass immer mehr junges Publikum fasziniert ist. Was ist das Erfolgsgeheimnis?

Jürgens: Es müssen viele Details im Gesamtkonzept stimmen. Aber wenn sich am Samstag das Stadion in ein riesiges Lichtermeer verwandelt, so viele funkelnde und glitzernde Lichter-Drohnen wie noch nie bei uns in den Himmel steigen und die Berge leuchten, dann entsteht hoffentlich diese ganz besondere „Schlagerbooom“-Stimmung, die mitreißt.