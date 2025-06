„F..k off!“ Reals Bellingham vergreift sich im Ton

Ob‘s ein veritabler „Ausraster“ war (wie der Vorfall da und dort medial inszeniert wird), sei dahingestellt – mit überbordender Höflichkeit hatte sich Bellingham in der 23. Spielminute jedenfalls nicht hervorgetan. Im Klub-WM-Spiel mit Real gegen Al-Hilal (1:1) war er mit einer Entscheidung des Linienrichters nicht einverstanden. „Our Ball, our ball“, versuchte Bellingham dem Mann an der Linie anzusagen, in welche Richtung er seine Fahne halten sollte, als der Ball ins Seitenout rollte. Als der Unparteiische den Ball dem Gegner zusprach, entkam Bellingham ein – über die Stadion-Mikros gut vernehmbares – „F..k off!“