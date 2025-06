Zwei Neue und ein afrikanisches Projekt

Bei sonnigen 24 Grad startet der GAK im TZ Weinzödl mit „Shuttle Runs“ in eine hoffentlich weniger nervenaufreibende zweite Bundesliga-Saison. Unter den Augen von Konditionschef Stefan Arvay spulten an der Seite des dienstältesten „Roten“ Lukas Graf, der bis 2026 verlängert hat, auch einige Heimkehrer wie Yannick Oberleitner (war leihweise in Amstetten) und Michael Lang (zuletzt in Kapfenberg) die Tests ab.