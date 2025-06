„Wie lange haben wir gewartet? Alles nicht normal“

Oscar Gloukh (Salzburg-Torschütze): „Das ist ein großer Moment für uns. Wenn wir so weitermachen, haben wir eine gute Chance, in die nächste Runde aufzusteigen. Wir haben so hart trainiert und uns vorbereitet auf diesen Moment, und nun hat es sich ausgezahlt. Ich bin wirklich glücklich darüber. So muss es weitergehen.“