Pfand-Muffel lassen 100 Millionen Euro liegen

Auch wenn eine höhere Quote beim Recycling erreicht wird, dürfte der „Ertrag“ jedenfalls noch im dreistelligen Bereich liegen – der Beitrag der Pfandmuffel zum System. Eine Lösung wären „Pfandringe“ an öffentlichen Mistkübeln, in die man die Gebinde steckt und Bedürftigen zum Einlösen überlässt. In Graz gibt es dazu einen Pilotversuch.