Herr Imhof, was verdient Neuzugang Bonnah?

Kärntner Keeper in Altach nur noch zweite Wahl

Während der Rechtsverteidiger am morgigen Samstag in Altach weiter auf der Bank sitzt, muss sich nun auch Goalie Tino Casali damit abfinden. Der Spittaler war letzte Saison die Nummer eins, leistete sich zuletzt aber immer wieder Patzer - so degradierte ihn Trainer Miro Klose: Jakob Odenahl (21) hütet seit letzter Woche das Altacher Tor.