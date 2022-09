Klima-Aktivisten klebten sich erneut auf Straße

Regelmäßige Störaktionen

Es war nicht die erste und wird wohl auch nicht die letzte Aktion der Aktivisten gewesen sein. In den letzten Wochen hatten sich Teilnehmer immer wieder an wichtigen Verkehrsknotenpunkten versammelt und Fahrbahnen blockiert. Laut einer Rechnung der Wiener FPÖ entstanden bislang durch Klebe-Aktionen Staukosten in der Höhe von 7,4 Millionen Euro. „Sollte die Bundesregierung weiterhin nicht handeln“, so die Letzte Generation via Aussendung, würden die Aktionen fortgesetzt und sogar ausgeweitet.