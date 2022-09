Kommt bald ein Businesspark auf die grüne Wiese?

In Oberpullendorf selbst will man das Beste aus der Situation machen: „Man muss die Frequenz nutzen und schauen, dass das eine Einheit wird“, so Bürgermeister Johann Heisz. In fünf Jahren soll das Projekt an die Gemeinden übergeben werden, die dann von den Kommunalsteuereinnahmen profitieren. Die Wirtschaftsagentur Burgenland wollte sich gegenüber der Krone übrigens nicht äußern.