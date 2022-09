Ukraine greift an: Wovon der Erfolg jetzt abhängt

Signal an den Westen

Gerade der letzte Punkt scheint der Führung in Kiew wichtig zu sein, denn der Zeitpunkt des Vorstoßes im Gebiet Charkiw war kein Zufall: Am Donnerstag beraten am US-Luftwaffenstützpunkt im deutschen Ramstein Verteidigungsminister und ranghohe Militärs aus mehr als 50 Ländern über weitere Unterstützung für die Ukraine. Beobachtern zufolge will die Führung in Kiew mit ihrem Vorstoß im Süden und im Osten den Geberländern beweisen, dass die westliche Militärhilfe Wirkung zeigt. In Ramstein wird auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg erwartet, ein Vertreter des österreichischen Verteidigungsministeriums nimmt als Beobachter teil.