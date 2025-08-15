DNA-Analyse angeordnet
Von Bär verschleppter Wanderer tot aufgefunden
In Japan hat ein Braunbär am Donnerstagmorgen einen Wanderer attackiert und in einen Wald gezerrt. Der Mann wurde tags darauf tot aufgefunden. Der junge Wanderer hatte erfolglos versucht, den Braunbären abzuwehren. Anschließend sei er von dem Tier in einen nahegelegenen Wald verschleppt worden.
Der Angriff ereignete sich am Donnerstagmorgen auf einer Wanderroute am Berg Rausu auf der nördlich gelegenen Insel Hokkaido.
Mann hatte Tränengas mit
Der Wanderer war zunächst einen ganzen Tag lang vermisst worden. Die Brieftasche des Mannes wurde in der Nähe des Ortes gefunden, an dem der Braunbär ihn attackiert hatte. Außerdem wurden ein blutiges Hemd, eine Uhr, ein Hut, Tränengas sowie Blutspuren an Bäumen und am Boden entdeckt.
Jäger töteten Bären
Der Wanderer wurde am Freitag tot aufgefunden. Jäger fingen und töteten in der Nähe der Wanderroute einen Bären. DNA-Analysen sollen zeigen, ob dieses Tier für den Tod des Wanderers verantwortlich war.
