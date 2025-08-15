Freund bestätigt Abschied von Bayern-Routinier

Der Wechsel von Kingsley Coman zu Al-Nassr befindet sich „in den finalen Zügen“, wie Bayerns Sportdirektor Christoph Freund auf einer Pressekonferenz bestätigte. Nach zehn Jahren in München wird der Franzose fortan als Teamkollege von Cristiano Ronaldo sein Geld verdienen. „Natürlich ist es sportlich ein Verlust“, so Freund.