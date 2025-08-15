Warum für sie Kaiserin Sisi das größte Vorbild ist
Tradition und Sport
Im Pferdezentrum Stadl-Paura, dem Juwel des österreichischen Pferdesports, gehen an diesem Wochenende mehrere Dressur-Bewerbe im Damensattelreiten über die Bühne. Die Athleten verbinden dabei wie einst Kaiserin Elisabeth Tradition mit Sport.
„Wärn wir nicht Prinzn, wärn wir Kunstreiter worn“, soll einst der Vater der späteren Kaiserin Elisabeth von Österreich über die Reitbegeisterung seiner Familie gesagt haben – und tatsächlich würde man ihr Talent auf dem Pferde mit der heutigen Zeit vergleichen, würde Sisi als Spitzensportlerin durchgehen. Bis zu acht Stunden saß sie täglich am Pferd, großteils ritt sie im Damensattel und galt dabei als absolute Ausnahmereiterin
