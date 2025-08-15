„Trumps Zoll-Politik ist Gift für die Wirtschaft“

„Jeder Zoll belastet ein Unternehmen sehr“

Diesen Ausführungen stimmt auch Karlheinz Wex zu. Er ist der Spartenobmann der Tiroler Industrie in der WK sowie Vorstandsmitglied der Plansee Holding AG in Reutte und somit selbst betroffen vom „Zoll-Krieg“. „Jeder Zoll belastet ein Unternehmen. Zusätzlich zu den hohen Lohn- und Energiekosten sind die Zölle ein weiterer Stein im Weg“, meint er im Telefongespräch mit der „Krone“. Vor allem herrsche viel Unklarheit. „Es gibt keine Sicherheit, dass die Zölle am 1. Jänner 2026 immer noch so bestehen. Und bei den jüngst eingeführten sind die Regeln auch noch komplett unklar.“