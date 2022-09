„Kein Platz für Besatzer“: Ort in Ukraine befreit

„Es gibt keinen Platz für die Besatzer in unseren Land“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte bei einer Militärsitzung, die ukrainischen Flaggen kehrt„en zunehmend an jene Orte zurück, wo sie hingehörten. “Und es gibt keinen Platz für die Besatzer in unseren Land", sagte er am Sonntag nach Angaben der Präsidialverwaltung in Kiew. Details nannte er nicht. Medienberichten zufolge hatten ukrainische Truppen am Sonntag außerdem die Ortschaft Oserne im Gebiet Donezk zurückerobert. Von unabhängiger Seite waren diese Angaben nicht überprüfbar.