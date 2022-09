Freundin überfahren - Mann nun vor Gericht

Mordalarm wurde ausgelöst, als im November des Vorjahres eine 49-jährige Frau in Eibesbrunn (NÖ) sterbend aufgefunden worden war. Dringend verdächtig: Ihr Lebensgefährte (55), der auch in U-Haft war. Doch die Ermittlungen zeigten ein völlig anderes Bild: Das Paar war am letzten Abend vor dem erneuten Corona-Lockdown im Reitclub „picken“ geblieben und hatte sehr viel getrunken.