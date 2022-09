Nach einem kurzen Moment des Vaduztseins

Vaduz wieder am Boden

Schuld an dem ganzen Schlamassel ist natürlich mal wieder die UEFA, weil sie diesen überflüssigen Wettbewerb überhaupt ins Leben gerufen hat, aber das lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Die nach dem Auswärtssieg selbst wohl am meisten verdutzten Kicker aus Vaduz haben jedenfalls nach dem Europa-Coup in der Wiener Allianz-Arena gleich nachgelegt und sich im Achtelfinale des Liechtensteiner Cups gegen den FC Triesen II mit 18:0-Toren durchgesetzt. Da scheint es Cheftrainer Alessandro Mangiarratti auf der Rückfahrt von der Donau an den Rhein perfekt gelungen zu sein, seine Mannen rasch wieder von Europawolke sieben in die Niederungen des Alltags zurückzuholen. Na ja, wenn’s lauft, dann lauft’s.