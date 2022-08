„Verbrecher“ Krankl: Foto zeigt Polizeieskorte

Mit 2:1 konnte sich Didi Kühbauer am Sonntag mit dem LASK gegen seinen Ex-Klub Rapid Wien durchsetzen - und dennoch sorgte Hans Krankl für die fettesten Schlagzeilen in Pasching. Nach Abpfiff des Spiels hatte der „Goleador“ einen Polizeibeamten mit dem Auto angefahren. Die Konsequenz: Umringt von Polizisten wurde Krankl in den Einsatzraum des Stadions gebracht, wo der 69-Jährige anschließend verhört wurde. Ein Foto, das der „Krone“ vorliegt, belegt die Szenen nun.