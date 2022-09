Während Erdbeben-Debatte erzitterte der Saal

Ein kräftiges Erdbeben hat am frühen Donnerstagnachmittag das Fürstentum Liechtenstein erschüttert. Nach Angaben des Österreichischen Erdbebendienstes der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) erreichten die Erdstöße eine Magnitude von 3,8. Das Beben sei auch im benachbarten Vorarlberg deutlich gespürt worden, einige Personen seien ins Freie geflüchtet, so die ZAMG. Just zum Zeitpunkt der Erdstöße hielt der liechtensteinische Landtag gerade eine Sitzung ab - das Thema, das gerade behandelt wurde, hätte passender nicht sein können ...