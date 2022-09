Grödig-Talent kickt künftig an Seite von Ribery

Auch in der Salzburger Liga geht’s heute in die nächste Runde, sind die Verfolger von Spitzenreiter Thalgau im Einsatz. Spannend wird zudem das Wiedersehen von ASV-Trainer Schöberl mit Exklub Hallwang. Beide feierten zuletzt Erfolgserlebnisse, brauchen Punkte, um am Vorderfeld in puncto Klassenerhalt dranzubleiben.