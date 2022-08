Unwetterfront öffnete historische Zeitkapsel

Zuletzt wurde die Kupferröhre bei der Kreuzrenovierung 1989 und 1999 geöffnet. „Wir haben den Inhalt zwar gekannt, aber wenn man alles sieht, wird man ehrfürchtig.“ Münzen in einem Sack aus Leder, modriger Geruch, vergilbte Zeitungsberichte, viele interessante historische Bilder und ein rührender Brief aus einer anderen Zeit: „Pfarrer Balthasar schreibt, dass es im Jahr 1933 kein Geld fürs Kreuz gegeben hat. Es wurde von einer verstorbenen Köchin gespendet.“ Bevor die Kapsel wieder im Kreuz am Turm verwahrt wird, wird sie aktualisiert - und zwar mit einem Bericht der „Krone“.