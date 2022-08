Ex-Prostituierte luchste Arbeiter 127.000 Euro ab

Verurteilte in Insolvenz

Das Geständnis, die bisherige Unbescholtenheit und dass es im Hinblick auf die Forderung in Höhe von 50.000 Euro beim Versuch blieb, wirkten sich bei der Strafbemessung mildernd aus. Der lange Tatzeitraum, die Tatwiederholungen und die Schadenshöhe waren erschwerend. Insgesamt wurden 14 Monate auf Bewährung plus 1.600 Euro unbedingte Geldstrafe verhängt. Da die Frau im Insolvenzverfahren ist, wird sie vermutlich nichts an Schadenersatz bezahlen können. Das Urteil ist rechtskräftig.