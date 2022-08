Gehörntem Gatten brannte Sicherung durch

Was der Angeklagte im Prozess allerdings dementiert. Lediglich die Sache mit dem Foto räumt er halbherzig ein. „Da war ich betrunken. Daher kann ich mich nicht erinnern, das getan zu haben. Aber wenn das Foto auf meinem Handy gefunden wurde, wird es schon stimmen“, so der Beschuldigte. Ebenfalls zu gibt der Lkw-Fahrer, den vermeintlichen Nebenbuhler vor einem Fitnesscenter im Oberland attackiert zu haben. „Ich habe ihn dort mit meiner Frau angetroffen. Da habe ich zu ihm gesagt, er soll sie in Ruhe lassen. Und weil er daraufhin nur gelacht hat, habe ich ihm mit meinem Motorradhelm eine runtergehauen“, übersetzt der Dolmetscher. Dass seine untreue Gattin bei ihrem Schlichtungsversuch ebenfalls am Kopf getroffen wurde, sei ein „Versehen“ gewesen.