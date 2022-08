Kein Pardon bei Betrug

Gemäß Kreditvertrag hätte er jegliche Änderung des Arbeitsortes und der Wohnadresse angeben müssen, dies tat er aber nicht und so blieben diverse Mahnschreiben unbeantwortet. Die Sache landete beim Inkassobüro und endete schlussendlich mit einem Schuldspruch bei Gericht. Wegen schweren Betrugs verurteilt ihn Richterin Silke Sandholzer zu einer teilbedingten Geldstrafe von 9000 Euro. Die Bank, die sich als Privatklägerin dem Verfahren mit 25.000 Euro angeschlossen hatte, wurde auf den Zivilrechtsweg verwiesen. Den Kredit in gleicher Höhe will der Verurteilte nun brav in Raten abstottern.