Vergewaltiger bleibt auf freiem Fuß

Seit einem halben Jahr befindet sich der 30-jährige Deutsche wegen seiner Bipolaren Störung in psychiatrischer Behandlung am Landeskrankenhaus Rankweil. Im Schöffenprozess am Landesgericht Feldkirch ging es daher um zwei Fragen: Hat der Beschuldigte am 18. Jänner seine Urlaubsbekanntschaft in deren Zimmer in Riezlern vergewaltigt? Und wenn ja, war er zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig?